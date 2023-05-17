«Кристал Пэлас» рассчитывает убедить Ходжсона продлить контракт с клубом

«Кристал Пэлас» хочет сохранить Роя Ходжсона на посту главного тренера команды, сообщает The Times.

Президент клуба Стив Пэриш доволен работой специалиста и готов подписать с ним новый контракт до конца сезона-2023/24.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 36 матчах. Ходжсон возглавил команду в марте 2023 года и подписал контракт до конца сезона-2022/23, под его руководством «орлы» одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

75-летний Ходжсон является самым старым тренером в истории АПЛ.