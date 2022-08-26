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Сегодня, 09:34

«Челси» предложит 75 миллионов фунтов за защитника «Лестера» Фофана

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» предложит 75 миллионов фунтов за защитника «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, сейчас клубы определяются со структурой бонусных выплат.

Отмечается, что сам 21-летний француз хочет перейти в лондонский клуб.

При этом «лисы» примут окончательное решение о будущем защитника только тогда, когда получат данное предложение.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Футбол
ФК Лестер
ФК Челси
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