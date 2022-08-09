Агент Бельерина сегодня обсудит расторжение контракта футболиста с «Арсеналом»

Агент защитника Эктора Бельерина сегодня проведет встречу в Лондоне с руководством «Арсенала», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Представитель 27-летнего испанца намерен обсудить с «канонирами» расторжение контракта с футболистом. Сам игрок хочет как можно скорее вернуться в «Бетис», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне-2021/22 Бельерин сделал 5 голевых передач в 32 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, его контракт с «Арсеналом» действует до конца июня 2023 года.