Адама Траоре рассматривает предложение «Фулхэма»

Бывший вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассматривает возможность перехода в «Фулхэм», сообщает ВВС.

По информации источника, 27-летний игрок также имеет предложения от двух других неназванных команд АПЛ.

Ранее Sky in Italia сообщал, что «Милан» и «Рома» претендуют на Траоре.

Футболист летом 2023 года покинул «Вулверхэмптон» по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне Траоре провел 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.