Тен Хаг оценил возможный переход Кейна в «Баварию»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возможный трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».
«Мы выбрали нападающего [Хейлунна] и очень счастливы. Кейн — отличный нападающий, он много забивает. Конечно, его уход является потерей для АПЛ», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал Расмуса Хейлунна, который ранее играл за «Аталанту».
Сообщалось, что в ближайшее время Кейн станет игроком «Баварии».
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