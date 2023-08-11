Тен Хаг оценил возможный переход Кейна в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возможный трансфер форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

«Мы выбрали нападающего [Хейлунна] и очень счастливы. Кейн — отличный нападающий, он много забивает. Конечно, его уход является потерей для АПЛ», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал Расмуса Хейлунна, который ранее играл за «Аталанту».

Сообщалось, что в ближайшее время Кейн станет игроком «Баварии».