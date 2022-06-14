«Челси» может приобрести Стракошу, если Кепа покинет клуб летом
«Челси» может приобрести вратаря «Лацио» Томаса Стракошу, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, лондонцы подпишут 27-летнего албанца, если вратарь Кепа Аррисабалага уйдет из клуба в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Стракоша принял участие в 31 матче за «Лацио» и пропустил 36 мячей. Контракт вратаря с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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|11
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|74
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|
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|Кр. Пэлас
|38
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|15
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|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
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20
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|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
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|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
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|
Челси – Уотфорд
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|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
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|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
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Поль Погба
Манчестер Юнайтед
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|
|
Рис Джеймс
Челси
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|
|
Харви Барнс
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|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
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|1
|4
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Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
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Поль Погба
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|20
|1
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