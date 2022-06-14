«Челси» может приобрести Стракошу, если Кепа покинет клуб летом

«Челси» может приобрести вратаря «Лацио» Томаса Стракошу, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, лондонцы подпишут 27-летнего албанца, если вратарь Кепа Аррисабалага уйдет из клуба в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Стракоша принял участие в 31 матче за «Лацио» и пропустил 36 мячей. Контракт вратаря с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.