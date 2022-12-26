18-летний Байчетич — третий после Оуэна и Стерлинга самый молодой автор гола за «Ливерпуль» в АПЛ

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура АПЛ — 3:1.

В составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и воспитанник клуба Стефан Байчетич.

Испанский полузащитник в возрасте 18 лет и 65 дней стал третьим самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля» в АПЛ.

Он уступает лишь Майклу Оуэну (17 лет и 143 дня) и Рахиму Стерлингу (17 лет и 317 дней).

Байчетич стал также вторым самым молодым испанцем, забивавшим в АПЛ после Сеска Фабрегаса.