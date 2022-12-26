18-летний Байчетич — третий после Оуэна и Стерлинга самый молодой автор гола за «Ливерпуль» в АПЛ
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура АПЛ — 3:1.
В составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и воспитанник клуба Стефан Байчетич.
Испанский полузащитник в возрасте 18 лет и 65 дней стал третьим самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля» в АПЛ.
Он уступает лишь Майклу Оуэну (17 лет и 143 дня) и Рахиму Стерлингу (17 лет и 317 дней).
Байчетич стал также вторым самым молодым испанцем, забивавшим в АПЛ после Сеска Фабрегаса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
3
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
9
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|1 : 3
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2
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