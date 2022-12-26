18-летний хавбек «Ливерпуля» Байчетич стал вторым самым молодым испанцем, забивавшим в АПЛ

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу» в матче 17-го тура АПЛ — 3:1.

В составе «мерсисайдцев» отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и воспитанник клуба Стефан Байчетич.

Полузащитник в возрасте 18 лет и 65 дней стал вторым самым молодым испанцем после Сеска Фабрегаса, который отличился в матче АПЛ.

Экс-игрок «Арсенала» в августе 2004 года забил «Блэкберну» в возрасте 17 лет и 113 дней. Байчетичу тогда было чуть более двух месяцев.