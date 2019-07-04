Варгас не реализовал пенальти в полуфинале Кубка Америки. Видео

Сборная Чили на последних минутах матча 1/2 финала Кубка Америки против Перу получила шанс сократить отставание. Нападающий Эдуардо Варгас​ попытался в стиле Паненки реализовать одиннадцатиметровый, но не забил. Счет остался 3:0 в пользу перуанцев.

Eduardo Vargas is crazy! #Chile losing 3-0 and he tried a panenka on a penalty in the last minute! But it was saved by Pedro Gallese, and #Peru are headed to the #CopaAmerica Final!#CHIPER #ArribaPeru pic.twitter.com/5x4eVev8QR — Joga Bonito (@Jasoninho10) 4 июля 2019 г.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы