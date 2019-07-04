05:24 | Футбол — Кубок Америки

Варгас не реализовал пенальти в полуфинале Кубка Америки. Видео

0
Обсудить

Сборная Чили на последних минутах матча 1/2 финала Кубка Америки против Перу получила шанс сократить отставание. Нападающий Эдуардо Варгас​ попытался в стиле Паненки реализовать одиннадцатиметровый, но не забил. Счет остался 3:0 в пользу перуанцев.

Чили – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ