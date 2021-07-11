Тысячи болельщиков встретили сборную Аргентины в Буэнос-Айресе после победы в Кубке Америки
Сборная Аргентины прибыла в Буэнос-Айрес после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.
Новоиспеченные чемпионы сдали тесты на коронавирус и покинули аэропорт в сопровождении нескольких мотоциклов и полицейских машин на двух автобусах с надписью «Чемпионы Кубка Америки 2021» и номером 15, указывающим на то, сколько раз «альбиселесте» завоевывали этот титул.
Своих кумиров на улицы вышли встретить тысячи фанатов.
Предыдущий триумф аргентинцев на Кубке Америки пришелся на 1993 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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