Тренер сборной Аргентины: «У нас есть футбольная культура, которую трудно найти в других странах»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).
«Это был очень сложный Кубок Америки. К счастью, победа стала возможной для нас. Я убежден, что любой тренер на моем месте осуществил бы смену поколений. Эти парни бросают все каждый раз, когда выходят на поле. Когда мы все движемся вперед, нам трудно не преуспеть. У нас есть футбольная культура, которую трудно найти в других странах.
Логично, что это отличный титул, особенно для простых людей. Пусть аргентинцы наслаждаются. Болельщик безоговорочно относится к национальной сборной. Я думаю, они чувствуют себя вместе с командой», — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины.
Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.
Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю