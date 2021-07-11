Тренер сборной Аргентины: «У нас есть футбольная культура, которую трудно найти в других странах»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

«Это был очень сложный Кубок Америки. К счастью, победа стала возможной для нас. Я убежден, что любой тренер на моем месте осуществил бы смену поколений. Эти парни бросают все каждый раз, когда выходят на поле. Когда мы все движемся вперед, нам трудно не преуспеть. У нас есть футбольная культура, которую трудно найти в других странах.

Логично, что это отличный титул, особенно для простых людей. Пусть аргентинцы наслаждаются. Болельщик безоговорочно относится к национальной сборной. Я думаю, они чувствуют себя вместе с командой», — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины.

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.

Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.