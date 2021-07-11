Де Пауль: «Быть чемпионом на «Маракане» против Бразилии превосходит все ожидания»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

«Это больше, чем мы мечтали. Быть чемпионом на «Маракане» против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив. Месси был нужен всем, и мы нуждались в нем. Он лучший на все времена. В это время неопределенности для страны я чувствую, что теперь люди снова обнимают друг друга», — приводит слова Де Пауля официальный Twitter сборной Аргентины.

Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 году.

Для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый титул с национальной командой. Отметим, Месси в составе олимпийской сборной стал чемпионом Игр-2008.