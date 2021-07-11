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«Барселона» после победы Месси и Агуэро на Кубке Америки: «Миссия выполнена»

15:45
Лионель Месси и Серхио Агуэро. Фото Twitter
Лионель Месси и Серхио Агуэро. Фото Twitter
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«Барселона» в Twitter отреагировала на победу форвардов сборной Аргентины Лионеля Месси и Серхио Агуэро в Кубке Америки. В финале турнира аргентинцы встречались с Бразилией и победили со счетом 1:0.

«Миссия выполнена», — говорится в сообщении каталонцев.

Ранее испанский клуб посвятил серию твитов победе Месси и Агуэро в финале Кубка Америки.

Для 34-летнего Месси этот трофей стал первым в составе сборной Аргентины. На этом турнире он забил 4 мяча и сделал 5 передач в 7 встречах, став лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021.

33-летний Агуэро 31 мая перешел в «Барселону» в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Сити», за который выступал 10 лет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.58

П2

24%

2.55

ТМ 2.5

14%

1.46
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCBarcelona/status/1414196111326208004

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