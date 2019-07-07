Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Стали известны причины удаления Лионеля Месси и Гари Меделя в матче за третье место Кубка Америки Аргентина - Чили (2:1). Футболисты за стычку получили прямые красные карточки на 37-й минуте встречи.

Портал Infobae опубликовал рапорт арбитра встречи Марио Альберто Диаса де Вивара.

Удаление Месси: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника плечом".

Удаление Меделя: "Использование оскорбительной, нецензурной, унижающей лексики или жестов. Столкновение с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Удар соперника в грудь и руку".