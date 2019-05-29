Обама рассказал о проблемах сборной Аргентины с Месси

Бывший президент США Барак Обама назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси замечательным футболистом, сообщает Sport.

По мнению 57-летнего Обамы, талант Месси не позволяет Аргентине добиваться успехов на мировой арене. Бывший президент США отметил важность командной работы в процессе достижения важных целей.

– Когда ты работаешь с талантливыми людьми, то можешь разработать собственный и прогрессивный стиль. Посмотрите на сборную Аргентины, у них достаточно проблем. Они не могут выиграть чемпионат мира. В свою очередь, вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака и стал великим.

Хотел бы дать совет для молодежи – немногие люди могут достичь великих высот в одиночку, – приводит слова Обамы Sport.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентина сыграет в группе В вместе с Колумбией, Парагваем и Катаром.