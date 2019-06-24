Месси считает, что сборная Аргентины растет по ходу Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над национальной командой Катара (2:0) на Кубке Америки. Южноамериканцы заняли второе место в группе и в четвертьфинале сыграют с Венесуэлой.

– Мы провели хороший матч и выиграли, что было важно. Нам нужна была такая встреча, чтобы обзавестись уверенностью и спокойствием. По мере прохождения по турниру команда должна расти, данная игра демонстрирует это, – приводятся слова Месси в Твиттере сборной Аргентины.

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