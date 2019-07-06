Маркиньюс рассказал, что по ходу матча с Аргентиной страдал от диареи и рвоты

Защитник сборной Бразилии Маркиньюс рассказал, что выходил на полуфинальный матч Кубка Америки с Аргентиной (2:0), испытывая проблемы со здоровьем.

- Той ночью Лионель Месси играл с вдохновением, как и вся команда Аргентины. В день игры я подхватил вирус и провел весь день в отеле, - цитирует Маркиньюса Fox Sports Asia. - Было очень сложно. Я страдал от диареи и рвоты, но мне все же удалось немного сыграть, но когда мне стало хуже, продолжать стало сложно.

Защитник вышел в стартовом составе бразильцев и был заменен на 64-й минуте встречи.

В финале турнира сборная Бразилии сыграет с Перу 7 июля. Матч начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Бразилия - Перу.

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