КОНМЕБОЛ дисквалифицировал Месси на 3 месяца

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на 3 месяца, сообщает AS. 32-летний аргентинец до ноября не сможет играть за национальную команду ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Также игрок должен выплатить 50 тысяч долларов в качестве штрафа. Тем не менее, у него есть право оспорить данное решение.

Напомним, после матча с Чили Месси не явился на награждение, резко раскритиковав судей, работу ВАР и прямо обвинив чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции. В аргентинских СМИ появилась информация, что эти слова Лео стали предметом отдельного разбирательства, выводы по которому дисциплинарный комитет южноамериканской конфедерации еще не сделал.

Месси наказали только за удаление. Но самая жесть еще впереди