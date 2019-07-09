Клопп рассказал, что получил последнее сообщение от Алиссона и Фирмину после победы в Кубке Америки рано утром

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что получил несколько сообщений от Алиссона и Роберту Фирмину, которые в составе сборной Бразилии выиграли Кубок Америки. В финале бразильцы победили команду Перу со счетом 3:1.

– Мне прислали пару видео, голосовых сообщений и тому подобное, – цитирует Mirror Клоппа. – Они хорошо провели время. Последнее сообщение я получил утром в половине восьмого. Им нужен отпуск, и они, конечно, этого заслуживают.

Приятно, очень приятно видеть, как они снова празднуют. Это сразу напомнило мне о нашем маленьком празднике четыре или пять недель назад! Это помогает им, конечно. Думаю, что в прошлый раз Бразилия побеждала, когда был 2007 год, они были детьми.