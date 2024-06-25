Бразилия сыграла вничью с Коста-Рикой в первом матче на Кубке Америки

Сборная Бразилии сыграла вничью с Коста-Рикой в матче первого тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

На 30-й минуте защитник бразильцев Маркиньос забил гол, который был отменен из-за офсайда после вмешательства ВАР.

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде вышел в стартовом составе, провел на поле 64 минуты и был заменен.

После первого тура групповой стадии Кубка Америки лидером группы D является Колумбия с 3 очками. Бразилия и Коста-Рика делят вторую строчку, у обеих команд по 1 очку. Последнее, четвертое место занимает Парагвай (0).