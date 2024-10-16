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Месси: «Я счастлив в сборной, чувствую себя как ребенок. Но каждый матч может стать последним»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что получает удовольствие от игр за национальную команду и намерен выступать за нее, пока позволяет здоровье.

«Очень приятно чувствовать энергию людей, которые с волнением выкрикивают мое имя... Нам всем нравятся эти моменты, которые мы переживаем уже много лет, и связь с людьми. Нравится быть здесь, выступая за Аргентину. Меня это вдохновляет, я наслаждаюсь этим, я счастлив находиться рядом со своими товарищами по команде, несмотря на мой возраст. Когда я в сборной, мне кажется, что я ребенок — из-за тех глупостей, которые я делаю. Потому что я чувствую себя комфортно, и пока я в силах помогать команде, буду получать от этого удовольствие», — цитирует Месси TyC Sport.

Также аргентинец ответил на вопрос о том, когда хотел бы завершить международную карьеру.

«Правда в том, что я не устанавливал дату или крайний срок, просто наслаждаюсь всем этим. Я очень рад быть в сборной и чувствовать любовь людей, потому что я знаю, что каждый матч может быть последним», — добавил игрок.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На счету 37-летнего форварда 189 матчей и 112 голов за команду (оба показателя являются рекордными). В составе национальной команды аргентинец стал чемпионом мира и 2-кратным обладателем Кубка Америки.

Источник: TyC Sport
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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