Месси, Рафинья и Хамес вошли в символическую сборную Кубка Америки-2024

Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Кубка Америки-2024, составленную группой тактических исследований (GET).

В список из 11 игроков вошли: Э. Мартинес (Аргентина), П. Хинкапье (Эквадор), Д. Санчес (Колумбия), К. Ромеро (Аргентина), А. Джонстон (Канада), Х. Родригес (Колумбия), М. Угарте (Уругвай), Р. Де Пауль (Аргентина), Рафинья (Бразилия). Л. Месси (Аргентина), Л. Мартинес (Аргентина).

В финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0). Лучшим игроком турнира был признан колумбийский полузащитник Хамес Родригес.