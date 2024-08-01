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Сегодня, 07:53

Месси, Рафинья и Хамес вошли в символическую сборную Кубка Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную Кубка Америки-2024, составленную группой тактических исследований (GET).

В список из 11 игроков вошли: Э. Мартинес (Аргентина), П. Хинкапье (Эквадор), Д. Санчес (Колумбия), К. Ромеро (Аргентина), А. Джонстон (Канада), Х. Родригес (Колумбия), М. Угарте (Уругвай), Р. Де Пауль (Аргентина), Рафинья (Бразилия). Л. Месси (Аргентина), Л. Мартинес (Аргентина).

В финале Кубка Америки-2024 сборная Аргентины обыграла команду Колумбии (1:0). Лучшим игроком турнира был признан колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

Лионель Месси
Хамес Родригес
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Канады по хоккею
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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