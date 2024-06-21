Сборные Аргентины и Канады встретятся в матче открытия Кубка Америки-2024 в ночь на 21 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, штат Джорджия (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Аргентина — Канада можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире на территории России видеотрансляцию матча покажут на стриминговой платформе «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 02.00 мск.

Аргентина — действующий чемпион Кубка Америки. В финале турнира в 2021 году бело-голубые обыграли сборную Бразилии — 1:0. Победный гол забил Анхель Ди Мария.

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