Агуэро хочет выиграть Кубок Америки для Месси

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро​ надеется, что однажды его национальная команда выиграет Кубок Америки, сообщает Fox Sports.

В последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки в 1993 году. В 2015-м и 2016-м сборная становилась вице-чемпионом.

– Мне хочется завоевать трофей с национальной командой больше для Месси, чем для себя. Надеюсь, что однажды это случится. Наша общая мечта – выиграть Кубок Америки. Аргентина очень давно не побеждала в турнире, Месси и все игроки команды страдают, – приводит слова Агуэро Fox Sports.

На групповом этапе Аргентина сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара. Турнир состоится в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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