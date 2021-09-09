Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира из-за коронавируса

Япония отказалась проводить клубный чемпионат мира по футболу, сообщает сайт Федерации футбола страны. Такое решение принято по результатам переговоров с ФИФА из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Стороны решили, что из-за ситуации с ростом числа заразившихся в стране и ограничений на проведение спортивных соревнований со зрителями целесообразно перенести турнир в другую страну. Решение о новом месте проведения примет ФИФА.

Турнир должен был пройти в Японии в декабре 2021 года. На данный момент известно, что в нем будут участвовать английский «Челси», египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд». Остальные участники определятся позднее.