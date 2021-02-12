Левандовски прокомментировал победу «Баварии» в финале клубного ЧМ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о победе своей команды в финале клубного чемпионата мира против «Тигреса» (1:0).

Отметим, футболист был признан лучшим игроком этой встречи.

«Очень хотели выиграть. Теперь у нас есть шесть трофеев. Невероятная история «Баварии» и всего футбола. Это надолго останется в памяти», — цитирует Левандовски сайт «Баварии».

«Бавария» завоевала шесть трофеев за календарный год: чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и официально стала сильнейшим клубом в мире по итогам сезона-2019/20.

После 20 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 баллов.