Клубный чемпионат мира может пройти в начале следующего года в Катаре
ФИФА может перенести клубный чемпионат мира в Катар
12:15
ФИФА намерена отложить проведение Клубного чемпионата мира до начала следующего года, информирует AFP. Причной являются организационные трудности вследствие пандемии.
Ранее Япония отказалась проводить турнир в декабре из-за коронавирусных ограничений. Позже свою заявку сняла Южная Африка, объяснив это необходимостью вакцинации населения.
На данный момент ФИФА рассматривает проведение Клубного чемпионата мира в январе или феврале 2022 года. Одним из вариантов является Катар, а турнир поможет помочь протестировать инфраструктуру, построенную для чемпионата мира-2022 года, который пройдет в ноябре.
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