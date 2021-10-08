Клубный чемпионат мира может пройти в начале следующего года в Катаре

ФИФА намерена отложить проведение Клубного чемпионата мира до начала следующего года, информирует AFP. Причной являются организационные трудности вследствие пандемии.

Ранее Япония отказалась проводить турнир в декабре из-за коронавирусных ограничений. Позже свою заявку сняла Южная Африка, объяснив это необходимостью вакцинации населения.

На данный момент ФИФА рассматривает проведение Клубного чемпионата мира в январе или феврале 2022 года. Одним из вариантов является Катар, а турнир поможет помочь протестировать инфраструктуру, построенную для чемпионата мира-2022 года, который пройдет в ноябре.