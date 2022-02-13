Тухель поздравил Абрамовича: «Эта победа «Челси» стала возможной благодаря вашей страсти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил благодарность владельцу клуба Роману Абрамовичу. «Синие» победили «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира.

«Мы увиделись с ним на поле после финала и поздравили друг друга, — цитирует специалиста Metro. — Я сказал ему: «Это для вас и вашего клуба. Это стало возможным благодаря вашему вкладу и вашей страсти». Этот трофей для него».

«Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира. В составе «синих» забивали Ромелу Лукаку и Кай Хаверц (с пенальти). У бразильского клуба пенальти реализовал Рафаэл Вейга. Лондонский клуб выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда выиграла все возможные трофеи.