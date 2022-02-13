«Челси» опубликовал фото Абрамовича с кубком: «Великолепный снимок»

«Челси» опубликовал фото Абрамовича с кубком за победу в клубном чемпионате мира

В Twitter «Челси» опубликована фотография владельца клуба Романа Абрамовича. На фото он держит в руках кубок за победу в клубном чемпионате мира.

«Великолепный снимок», — говорится в сообщении.

«Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира. В составе «синих» забивали Ромелу Лукаку и Кай Хаверц (с пенальти). У бразильского клуба пенальти реализовал Рафаэл Вейга. Лондонский клуб выиграл клубный чемпионат мира впервые в своей истории.

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году. С тех пор команда выиграла все возможные трофеи. После покупки клуба российским бизнесменом команда пять раз стала чемпионом Англии и столько же раз выиграла Кубок страны, а также трижды — кубок лиги.

Дважды «Челси» выиграл Лигу чемпионов и столько же раз — Лигу Европы. В 2021 году лондонский клуб также стал победителем Суперкубка УЕФА.