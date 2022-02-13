«Челси» стал третьим английским клубом, который выиграл клубный чемпионат мира

«Челси» обыграл «Палмейрас» (2:1 д. в.) в финале клубного чемпионата мира. Команда выиграла турнир впервые в своей истории.

«Синие» стали третьим английским клубом, который выиграл клубный ЧМ. Ранее это удалось «Ливерпулю» (в 2019 году) и «Манчестер Юнайтед» (2008). Все указанные кубы выиграли турнир по разу.

В составе «синих» забивали Ромелу Лукаку и Кай Хаверц (с пенальти). У бразильского клуба пенальти реализовал Рафаэл Вейга.

После того, как владельцем клуба в 2003 году стал Роман Абрамович, команда выиграла все возможные турниры.