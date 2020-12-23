Стало известно расписание матчей Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира пройдет в Катаре с 1 по 11 февраля 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 турнир, изначально запланированный на декабрь этого года, был перенесен на более поздний срок, сообщает пресс-служба турнира.

За трофей поборются победители шести континентальных конфедераций, а также чемпион Катара, представляющий страну, организующую турнир. Матчи пройдут на трех аренах ЧМ-2022, которые уже полностью готовы для футбола.

Матч открытия между чемпионом Катара «Аль-Духаилем» и новозеландским «Окленд Сити» состоится 1 февраля. Финал будет сыгран 11 февраля в 21.00 (мск) на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

В турнире также примет участие победитель Лиги чемпионов немецкая «Бавария», чемпион КОНКАКАФ мексиканский «Тигрес», чемпион африканского континента египетский «Аль-Ахли», а также победитель азиатской лиги чемпионов «Ульсан Хендэ» из Южной Кореи. Представитель от Южной Америки определится в конце января 2021 года в финале Кубка Либертадорес.

Жеребьевка турнира, в ходе которой будут составлены финальные пары команд, пройдет 19 января 2021 года в Цюрихе.