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Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира

19:42
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В первом раунде чемпион ОАЭ «Аль-Джазира» сыграет с новозеландским «Оклендом». Победитель этой игры во втором раунде сыграет с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Вторую пару второго раунда составили египетский «Аль-Ахли» и мексиканский «Монтеррей».

В полуфинале бразильский «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Аль-Ахли» — «Монтеррей». «Челси» будет играть с победителем противостояния «Аль-Джазира»/«Окленд» — «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля.

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Евгений Петров все материалы автора
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