«Палмейрас» сыграет на клубном чемпионате мира
В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» (2:1 д. в.). Благодаря этой победе команда завоевала право выступить на клубном чемпионате мира.
Турнир пройдет в ОАЭ в начале 2022 года. В нем также будут участвовать «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).
В 2020 году «Палмейрас» впервые участвовал в клубном чемпионате мира и уступил в полуфинале мексиканскому «Тигрес» (0:1), после чего также проиграл «Аль-Ахли» (0:0, пенальти — 2:3) в матче за третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю