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«Палмейрас» сыграет на клубном чемпионате мира

02:03
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В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» (2:1 д. в.). Благодаря этой победе команда завоевала право выступить на клубном чемпионате мира.

Турнир пройдет в ОАЭ в начале 2022 года. В нем также будут участвовать «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).

В 2020 году «Палмейрас» впервые участвовал в клубном чемпионате мира и уступил в полуфинале мексиканскому «Тигрес» (0:1), после чего также проиграл «Аль-Ахли» (0:0, пенальти — 2:3) в матче за третье место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

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1X

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1.85

ТБ 2.0

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Челси
Манчестер Юнайтед

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Ф1 (-1.0)

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ЦСКА
Зенит

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Евгений Петров все материалы автора
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