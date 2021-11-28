«Палмейрас» сыграет на клубном чемпионате мира

В финальном матче Кубка Либертадорес «Палмейрас» выиграл у «Фламенго» (2:1 д. в.). Благодаря этой победе команда завоевала право выступить на клубном чемпионате мира.

Турнир пройдет в ОАЭ в начале 2022 года. В нем также будут участвовать «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (ОАЭ).

В 2020 году «Палмейрас» впервые участвовал в клубном чемпионате мира и уступил в полуфинале мексиканскому «Тигрес» (0:1), после чего также проиграл «Аль-Ахли» (0:0, пенальти — 2:3) в матче за третье место.