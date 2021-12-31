Новозеландский «Окленд» отказался от участия в клубном чемпионате мира
Клуб из Новой Зеландии «Окленд Сити» принял решение отказаться от участия в клубном чемпионате мира из-за коронавирусных ограничений в стране, сообщает пресс-служба ФИФА.
Вместо новозеландского клуба участие в турнире примет команда «Пираэ» из Таити, которая в первом раунде сыграет с «Аль-Джазирой» из ОАЭ.
Клубный чемпионат мира пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в ОАЭ. Изначально турнир должен был состояться в Японии, но в сентябре страна отказалась от проведения соревнований из-за распространения коронавируса.
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