Бензема и Куртуа не полетели на полуфинал клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли»
Нападающий «Реала» Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба мадридцев.
Игроки остались в Испании и восстанавливаются от травм. Как отмечается Marca, футболисты могут успеть восстановиться к финалу, который пройдет 11 февраля, если «Реал» туда выйдет.
Полуфинал против «Аль-Ахли» запланирован на 8 февраля.
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