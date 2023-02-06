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Сегодня, 22:40

Бензема и Куртуа не полетели на полуфинал клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли»

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Карим Бензема и вратарь Тибо Куртуа не сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба мадридцев.

Игроки остались в Испании и восстанавливаются от травм. Как отмечается Marca, футболисты могут успеть восстановиться к финалу, который пройдет 11 февраля, если «Реал» туда выйдет.

Полуфинал против «Аль-Ахли» запланирован на 8 февраля.

Карим Бензема
Тибо Куртуа
ФК Реал
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