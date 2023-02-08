«Аль-Хиляль» вышел в финал клубного чемпионата мира
«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира — 3:2.
В составе саудовского клуба дубль на счету Салема Аль-Давсари, еще один гол забил Лусиано Виетто с передачи все того же Аль-Давсари.
У бразильцев дублем отметился Педро.
В концовке первого тайма игрок «Фламенго» Жерсон получил вторую желтую карточку.
«Аль-Хиляль» стал первым клубом из Саудовской Аравии, который вышел в финал клубного чемпионата мира. За титул команда сыграет с победителем матча «Реал» (Испания) — «Аль-Ахли» (Египет).
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13 фев 2022 01:13
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