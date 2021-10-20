Клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ в 2022 году

Клубный чемпионат мира перенесен на 2022 году, сообщает в своем Twitter журналист АР Роб Харрис. Турнир примет ОАЭ.

Ранее соревнования планировалось провести в Японии в 2021 году. Власти страны решили отказаться от его проведения из-за пандемии коронавируса.

Точные даты проведения турнира пока не сообщаются. Европу на турнире будет представлять «Челси» как победитель Лиги чемпионов.