«Флуминенсе» обыграл египетский «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» победил «Аль-Ахли» (Египет) в полуфинале клубного чемпионата мира — 2:0. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Гол на 71-й минуте с пенальти забил Джон Ариас, а на 90-й минуте Джон Кеннеди установил окончательный счет в матче.

«Флуминенсе», который впервые участвует в клубном чемпионате мира, вышел в 1/2 финала.

Во второй полуфинальной паре «Манчестер Сити» встретится с «Урава Ред Даймондс» (Япония). Игра состоится 19 декабря. «Аль-Ахли» сыграет с проигравшей командой в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Финал и матч за третье место пройдут 22 декабря.