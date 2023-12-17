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Клубный ЧМ

Сегодня, 18:26

ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 в США с участием 32 команд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА.
Фото Global Look Press

ФИФА объявила о проведении клубного чемпионата мира по футболу с участием 32 команд в 2025 году.

Клубный ЧМ-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды из шести конфедераций ФИФА (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК, УЕФА). Официальное название турнира — Мундиаль клубов ФИФА.

«Клубы играют фундаментальную роль в мировом футболе, и клубный чемпионат мира по футболу 2025 года станет важной вехой в предоставлении клубам из всех конфедераций подходящей площадки, на которой они смогут блистать на самом высоком уровне игры.

Это будет открытое соревнование, основанное на спортивных достижениях, которое сыграет ключевую роль в наших усилиях сделать футбол по-настоящему глобальным», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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