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Флику приятно, что матч «Баварии» с «Аль-Ахли» прошел со зрителями

00:28
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0) сказал, что ему приятно, что матч прошел в присутствии болельщиков.

«Конечно, это было приятно, — цитирует Флика Twitter Bayern and Germany. — Мне нужно было быть более громким, чтобы передавать инструкции игрокам. Мы все будем счастливы, когда болельщики вернутся на трибуны в бундеслиге».

В финале «Бавария» сыграет с мексиканским «Тигрес». Матч состоится 11 февраля.

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