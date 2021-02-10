Боатенг улетел перед финалом клубного ЧМ в Германию: его бывшая девушка найдена мертвой

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что защитник команды Джером Боатенг покидает расположение команды и не сыграет в финале клубного чемпионата мира против «Тигрес». По его словам, футболист возвращается в Германию по причинам личного характера.

9 февраля бывшая девушка Боатенга, модель Кася Ленхарт была найдена мертвой в своем доме. На прошлой неделе Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после 15 месяцев отношений.

По мнению властей, смерть девушки не была насильственной.

Финал клубного чемпионата мира состоится 11 февраля, начало — в 21.00 по московскому времени.