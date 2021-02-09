Мюллер считает, что «Бавария» заслужила победу над «Аль-Ахли»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер 8 февраля прокомментировал победу над «Аль-Ахли» (2:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Это была заслуженная победа, но мы могли забить во втором тайме раньше и обеспечить себе победу, — цитирует Мюллера Twitter Bayern and Germany. — Мы добились нашей цели и вышли в финал. Теперь у нас есть шанс выиграть клубный чемпионат мира».

В финале «Бавария» сыграет с мексиканским «Тигрес». Матч состоится 11 февраля.