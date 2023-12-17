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Сегодня, 19:28

ФИФА назвала 19 участников клубного ЧМ-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА.
Фото Global Look Press

ФИФА опубликовала часть списка команд, которые станут участниками клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2025 году.

17 декабря ФИФА анонсировала турнир. Клубный ЧМ-2025, получивший официальное название «Мундиаль клубов ФИФА», пройдет в США с с 15 июня по 13 июля 2025 года. Участниками станут представители всех шести конфедераций.

Европа будет представлена победителями последних розыгрышей Лиги чемпионов: «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и команда, которая выиграет трофей в текущем сезоне.

Кроме того, еще восемь европейских команд отберутся на турнир по рейтингу. Сейчас уже известны 5 из них: «Бавария» «ПСЖ», «Интер», «Порту» и «Бенфика».

Также участниками ЧМ-2025 станут: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Леон» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» (все — Бразилия).

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