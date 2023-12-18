«Флуминенсе» сыграет с «Аль-Ахли Каиром» в матче клубного чемпионата мира 18 декабря

Бразильский «Флуминенсе» сыграет с египетским «Аль-Ахли Каиром» в матче клубного чемпионата мира в понедельник, 18 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флуминенсе» — «Аль-Ахли Каир» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция встречи в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 20.50 мск.

20-й розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря 2023 года.