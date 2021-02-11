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«Бавария» — «УАНЛ Тигрес»: где смотреть трансляцию финала клубного ЧМ

20:05
Футболисты «Баварии». Фото AFP
Футболисты «Баварии». Фото AFP
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11 февраля в Аль-Райяне (Катар) пройдет финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между «Баварией» и «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 21.00 (мск).

«Бавария» стала сильнейшим клубом в Европе после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» со счетом 1:0. «УАНЛ Тигрес» выиграл ЛЧ КОНКАКАФ, где в финале турнира они обыграли «Лос-Анджелес» (2:1).

Следить за текстовой трансляцией матча «Бавария» — «Тигрес» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Оkkо Спорт».

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Тигрес»

Бавария — УАНЛ Тигрес

Клубный ЧМ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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