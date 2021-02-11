11 февраля в Аль-Райяне (Катар) пройдет финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между «Баварией» и «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 21.00 (мск).

«Бавария» стала сильнейшим клубом в Европе после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» со счетом 1:0. «УАНЛ Тигрес» выиграл ЛЧ КОНКАКАФ, где в финале турнира они обыграли «Лос-Анджелес» (2:1).

Следить за текстовой трансляцией матча «Бавария» — «Тигрес» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Оkkо Спорт».

Видеотрансляция матча «Бавария» — «Тигрес»