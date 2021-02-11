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«Бавария» подтвердила, что Мюллер заразился коронавирусом

18:54
Томас Мюллер. Фото Reuters
Томас Мюллер. Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно после обязательного тестирования перед финалом клубного чемпионата мира против «Тигреса», сообщает сайт мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на COVID-19.

Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес»

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