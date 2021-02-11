«Бавария» подтвердила, что Мюллер заразился коронавирусом
18:54
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно после обязательного тестирования перед финалом клубного чемпионата мира против «Тигреса», сообщает сайт мюнхенского клуба.
Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на COVID-19.
Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес»
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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