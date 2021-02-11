«Бавария» подтвердила, что Мюллер заразился коронавирусом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно после обязательного тестирования перед финалом клубного чемпионата мира против «Тигреса», сообщает сайт мюнхенского клуба.

Thomas M?ller positiv auf Coronavirus getestet. — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) February 11, 2021

Ранее сообщалось, что в этой встрече также не выступят Хави Мартинес и Леон Горецка из-за положительных тестов на COVID-19.

Матч «Бавария» — «УАНЛ Тигрес» состоится сегодня, 11 февраля, в Катаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» — «УАНЛ Тигрес»