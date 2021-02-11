«Аль-Ахли» по пенальти обыграл «Палмейрас» в матче за третье место на клубном чемпионате мира

«Аль-Ахли» победил «Палмейрас» в матче за третье место на клубном чемпионате мира.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти египетский клуб был точнее — 3:2.

В финале сыграют «Бавария» и «УАНЛ Тигрес». Начало в 21.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира

Матч за 3-е место

«Аль-Ахли Каир» — «Палмейрас» — 0:0 . Пенальти — 3:2

Серия пенальти: Бенун — 1:0. Рони — 1:0 (вратарь). Солея — 1:0 (вратарь). Луиз Адриану — 1:0 (мимо). Мохсен — 1:0 (штанга). Густаву Скарпа — 1:1. Хани — 2:1. Гомес — 2:2. Аджайи — 3:2. Фелипе Мелу — 3:2 (вратарь).

Судья: Ндиай (Сенегал).

11 февраля. Эр-Райян. Стадион «Эдьюкейшн Сити».