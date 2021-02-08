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«Аль-Ахли» — «Бавария»: мюнхенцы назвали состав на полуфинал клубного ЧМ

19:43
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Стал известен состав «Баварии» на полуфинал клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли».

С первых минут на поле выйдут: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэйвис, Киммих, Рока, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Запасные — Шнеллер, Хоффман, Зюле, Сане, коста, Шупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Толиссо, Дантас, Мусиала.

Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Аль-Ахли» — «Бавария»

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