«Аль-Ахли» — «Бавария»: мюнхенцы назвали состав на полуфинал клубного ЧМ
19:43
Стал известен состав «Баварии» на полуфинал клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли».
С первых минут на поле выйдут: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэйвис, Киммих, Рока, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
Запасные — Шнеллер, Хоффман, Зюле, Сане, коста, Шупо-Мотинг, Сарр, Эрнандес, Толиссо, Дантас, Мусиала.
Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
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