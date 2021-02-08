Две трети болельщиков верят в победу «Аль-Ахли» над «Баварией»: удивительное голосование ФИФА

ФИФА в официальном Twitter запустила голосование перед полуфинальным матче клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Баварией». Пресс-служба международной федерации попросила болельщиков выбрать, кто победит и выйдет в финал.

Неожиданно за «Аль-Ахли» проголосовало подавляющее большинство: на данный момент более 60 процентов. Чуть больше трети выбрало «Баварию».

При этом изображенный на превью нападающий мюнхенцев Томас Мюллер сам зашел в Twitter и в комментариях к посту написал, что выиграет «Бавария».

Игра начнется в 21.00 по московскому времени. Победитель встретится в финале с мексиканским «Тигрес».