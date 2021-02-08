Две трети болельщиков верят в победу «Аль-Ахли» над «Баварией»: удивительное голосование ФИФА
20:25
ФИФА в официальном Twitter запустила голосование перед полуфинальным матче клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и «Баварией». Пресс-служба международной федерации попросила болельщиков выбрать, кто победит и выйдет в финал.
Неожиданно за «Аль-Ахли» проголосовало подавляющее большинство: на данный момент более 60 процентов. Чуть больше трети выбрало «Баварию».
? ?? ??— FIFA.com (@FIFAcom) February 8, 2021
? @AlAhly | @AlAhlyEnglish
? @FCBayern | @FCBayernEN
Who will reach the #ClubWC final?
При этом изображенный на превью нападающий мюнхенцев Томас Мюллер сам зашел в Twitter и в комментариях к посту написал, что выиграет «Бавария».
February 8, 2021
Игра начнется в 21.00 по московскому времени. Победитель встретится в финале с мексиканским «Тигрес».
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