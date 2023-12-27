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Сегодня, 14:57

Тарханов прокомментировал назначение Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на назначение Леонида Слуцкого в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».

«Шанхай Шэньхуа» — очень интересный вызов, не вижу смысла отказываться от такого предложения. Желаю Слуцкому только удачи, надеюсь, у него все получится. Если Слуцкий хорошо там поработает, может, в Китае обратят внимание и на другие тренерские кадры из России.

Ну что ж, будем следить, это все очень интересно. С приходом Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» интерес к китайскому чемпионату в России точно повысится. Я вот с удовольствием буду смотреть матчи его команды, следить за результатами», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-s-prihodom-slutskogo-v-shanhaj-she-n-hua-interes-k-kitajskomu-chempionatu-povy-sitsya/
ФК Шанхай Шэньхуа
Александр Тарханов
Леонид Слуцкий
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